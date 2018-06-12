ФОТО: В Питкяранте на месте старой шахты произошел обвал грунта

Жители Карелии требуют, чтобы местные власти поставили предупреждающие знаки на опасном участке.

24 мая жители Питкяранты обнаружили обвал грунта на месте старой шахты за домом №24 по ул. Горького и обратились в полицию, сообщает паблик "Новая Ладога. Питкяранта".

"Сотрудники полиции в этот же день направили письмо в администрацию города с рекомендацией принять меры по устранению опасности. В свою очередь, АПГП отчиталась, что место провала огорожено сеткой, установлены предупреждающие об опасности таблички",- сообщает администрация сообщества.

При этом, как утверждают авторы сообщения, никакие меры местными властями на самом деле приняты не были. В доказательство своих слов жители Питкяранты сделали фотографии. Снимки, как утверждается, выполнены 11 июня. На кадрах видно, что никакого ограждения вокруг опасного участка нет.

"Интересно, чего ждут наши местные власти? Когда кто-то провалится? За месяц даже не удосужились поставить заграждения. Шахта Мария по-прежнему зияет провалом. Грунт медленно и верно осыпается. Глубина котлована растёт. Будьте бдительны!»,- предупреждают авторы еще одного местного сообщества "Фото города Питкяранта и его окрестностей".