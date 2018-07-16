ФОТО: В поселке Карелии на берегу озера открыли площадку для детей

В минувшие выходные в деревне Каскеснаволок Пряжинского района на берегу озера открыли благоустроенную зону отдыха, сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, это первый реализованный в Карелии проект в рамках поддержки социально значимых объектов территориального общественного самоуправления (ТОС).

"Общая стоимость проекта – 214 тыс. руб., 21 тыс. руб. собрали жители и дачники,189 тысяч были получены из бюджета Карелии по программе поддержки проектов ТОС, 3 тысячи – средства поселения", - рассказал глава Карелии.

Инициатива создания зоны отдыха с волейбольной площадкой, скамейками, детскими горками и песочницами принадлежит жителям деревни.

"Собственными силами они расчистили место у озера, а затем в рамках программы были проведены все остальные работы. В ближайших планах – установка уличных тренажеров. Реализация таких проектов была бы невозможна без активных жителей. Благодаря инициативности людей программы по благоустройству доходят до самых маленьких карельских деревень".