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Новости. Общество
14:05, 16 Июля 2018
фото: фото со страницы главы Карелии "Вконтакте"

ФОТО: В поселке Карелии на берегу озера открыли площадку для детей

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В минувшие выходные в деревне Каскеснаволок Пряжинского района на берегу озера открыли благоустроенную зону отдыха, сообщает глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, это первый реализованный в Карелии проект в рамках поддержки социально значимых объектов территориального общественного самоуправления (ТОС).

"Общая стоимость проекта – 214 тыс. руб., 21 тыс. руб. собрали жители и дачники,189 тысяч были получены из бюджета Карелии по программе поддержки проектов ТОС, 3 тысячи – средства поселения", - рассказал глава Карелии.

Инициатива создания зоны отдыха с волейбольной площадкой, скамейками, детскими горками и песочницами принадлежит жителям деревни.

"Собственными силами они расчистили место у озера, а затем в рамках программы были проведены все остальные работы. В ближайших планах – установка уличных тренажеров. Реализация таких проектов была бы невозможна без активных жителей. Благодаря инициативности людей программы по благоустройству доходят до самых маленьких карельских деревень".

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Комментарии

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Fjidsd
2018-07-16 16:32:19
Согласно официальным данным в Каскеснаволоке проживает 30 человек, а по факту и того меньше - порядка 15-20! Маленьких детей там вообще не проживает! Летом приезжают дачники и то от силы ещё человек 20. Внимание вопрос: Зачем туда вкладывать деньги, если деревня по факту вымерла и зачем там тренажёры? Тренажёры оставшиеся в живых 5-7 местных любителей боярышника сдадут на металл в первую же неделю!
Данные этой статьи у меня в голове не укладываются!
Кирюха непутёвый
2018-07-16 15:05:20
Так если всё сделали пряжинцы , то при чем тут голова РК . Опять что то комментирует вконтакте , будучи где-нибудь в маскве .
grigorjev
2018-07-16 14:45:23
Этот гражданин наводит "тень на плетень"... Как сказано в обращении к Вл. Путину и другим руководителям (4.07.2018): "...Целый список нарушений законов совершены властями Карелии. Эти нарушения сделаны под руководством глав Карелии А. Худилайнена и А. Парфенчикова, которые обязаны были обеспечить законность в республике, но, не только не обеспечили, но и сами нарушили законы страны!". Полный текст обращения на разных сайтах.
Жуков
2018-07-16 14:31:25
Где заботятся о детях там есть будущее
Гость
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