ФОТО: В районном центре Карелии "утонули" два детских сада

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Два детских сада в Олонце тонут в огромных лужах.
Жители карельского города Олонец опубликовали в соцсетях фотографии затопленных территорий двух детских садов – "Солнышко" и "Гномик", расположенных на улице Урицкого.
На снимках видно, что детские площадки вокруг дошкольных учреждений полностью ушли под воду.
Родители с детьми попадают в садики по импровизированным мосткам. Вокруг не только вода, но и грязь. Непонятно, как дети гуляют в таких условиях.
Судя по всему, власти никаких мер не предпринимают.
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