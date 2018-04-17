ФОТО: В районном центре Карелии "утонули" два детских сада

Два детских сада в Олонце тонут в огромных лужах.

Жители карельского города Олонец опубликовали в соцсетях фотографии затопленных территорий двух детских садов – "Солнышко" и "Гномик", расположенных на улице Урицкого.

На снимках видно, что детские площадки вокруг дошкольных учреждений полностью ушли под воду.

Родители с детьми попадают в садики по импровизированным мосткам. Вокруг не только вода, но и грязь. Непонятно, как дети гуляют в таких условиях.

Судя по всему, власти никаких мер не предпринимают.