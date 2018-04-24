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Новости. Общество
21:30, 24 Апреля 2018

ФОТО: В Сети появились откровенные снимки Собчак

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Наручники, кружевное белье и решетки - телеведущая была открыта для смелых экспериментов.

Став кандидатом в президенты России, Ксения Собчак старательно открещивалась от своего былого образа "блондинки в шоколаде". Но гламурное прошлое телеведущей нет-нет, да и напомнит о себе в самый неподходящий момент, рассказывает "Комсомольская правда". Неожиданные кадры пикантной фотосессии с участием Собчак выложил в Сеть светский фотограф Аслан Ахмадов, снимающий звезд кино и шоу-бизнеса. Аслан поделился в Инстаграме снимками из старой съемки, сделанной в 2005 году. На фото Ксения запечатлена полуобнаженной, из одежды на ней только кружевное нижнее белье и туфли на шпильках.

Кадры фотосессии напоминают эротические игры в стиле садо-мазо: Ксения позирует на фоне решеток, ее руки скованы наручниками. На одном фото телеведущая дерзко смотрит в камеру, на другом – затягивается самокруткой. На третьем снимке телеведущая становится жертвой насилия: ей выкручивают руки двое крепких мужчин в черных костюмах.

- Судя по предыдущим постам и комментариям, моим подписчикам понравилась фотосессия из далекого 2005 года, - написал Ахмадов в Инстаграме. - Ловите перед сном ещё пару фото. И помните - это просто искусство.

Сама Ксения никак не прокомментировала появление в Сети скандальной фотосессии. Впрочем, телеведущая никогда не скрывала, что не раз участвовала в пикантных съемках. Например, в 35 лет она позировала обнаженной для обложки глянцевого журнала на последнем месяце беременности. А в более юные годы – снималась для мужских изданий Playboy и Maxim. Обнаженные съемки даже сыграли с Ксенией злую шутку: в разгар предвыборной кампании, когда телеведущая боролась за пост президента России, американские СМИ (и в частности издание The New York Post) в статьях о Собчак назвали ее "моделью «Плейбоя". К слову, для обложки Playboy Ксения снялась в 2006 году, через год после садо-мазо фотосессии Аслана Ахмадова. На обложке мужского глянца Собчак предстала в образе подруги Кинг-Конга.

Судя по предыдущим постам и комментариям, моим подписчикам понравилась фотосессия из далекого 2005 года. Ловите перед сном ещё пару фото. И помните - это просто искусство 😉 • Photo by Aslan Ahmadov 2005 • Model: @xenia_sobchak . . . . #асланахмадов #ксениясобчак #aslanahmadov #canon #canon5d #mark4 #canon5dmark4 #aslanahmadovphoto #aslanahmadovstudio #фотография #фото #фотостудия #фотосьемка #фотограф #фотосессия #реклама #photographer #photography #photo #photoartist #photostudio #россия #москва #russia #moscow #fashion

Публикация от Aslan Ahmadov (@aslanahmadov)

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