ФОТО: В Сети появились снимки самой красивой сотрудницы Росгвардии

Анна Храмцова из Екатеринбурга стала "красой Росгвардии", обойдя сотни участниц.

Анна Храмцова работает в Управлении Росгвардии по Свердловской области. Она стала продолжателем полицейской династии, выбрав профессию в той же сфере, что и её родители, передает Life.

"Папа у меня военным был, более 21 года отдал МВД. Сейчас на заслуженном отдыхе. Мамочка у меня до сих пор служит в правоохранительных органах. Я продолжаю династию, служу", - говорит Храмцова.

Анна описывает себя как упорную максималистку, которая всегда старается одерживать победу. "Если разбирать/собирать ПМ, то руки в кровь! Если тренироваться в спортзале, то непременно быть лучшей из лучших! Девиз по жизни: пришла, увидела, победила!", - заявляет она.

Помимо работы у девушки есть и ещё одно страстное увлечение — она занимается бодифитнесом и неоднократно одерживала победу в конкурсах. Кроме того, екатеринбурженка ведёт успешный инстаграм, где за её достижениями наблюдают почти 17 тыс. фанатов.

"Но девушка всегда остаётся девушкой, несмотря на профессию, поэтому на страничке у Анны можно встретить даже стихотворные цитаты и милые фото с дочкой", - сообщает Life.