ФОТО: В Сети появился снимок Михаила Боярского без шляпы

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Сергей Боярский опубликовал в Instagram фотографию своего отца во время просмотра футбольного матча.
Сергей опубликовал фото Михаила Боярского во время просмотра футбольного матча петербургского "Зенита" против "Ахмата", пишет Lenta.ru.
"Отец смотрит "Зенит" – "Ахмат" через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору", – рассказал Сергей Боярский в описании к посту.
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