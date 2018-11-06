ФОТО: В Сети появился снимок Михаила Боярского без шляпы

Сергей Боярский опубликовал в Instagram фотографию своего отца во время просмотра футбольного матча.

Сергей опубликовал фото Михаила Боярского во время просмотра футбольного матча петербургского "Зенита" против "Ахмата", пишет Lenta.ru.

"Отец смотрит "Зенит" – "Ахмат" через интернет со всеми вытекающими, в центре города с ним вечные проблемы. Чертыхается, что не могут петербуржцам показать игру любимой команды по телевизору", – рассказал Сергей Боярский в описании к посту.