ФОТО: В Сортавала сгорел жилой дом

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В сети появились фото с места крупного пожара, который произошел накануне вечером в городе на юге Карелии.
Напомним, 1 июня в 20:20 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (6 чел., 2 ед. техники) тушили дом №21 по улице Восточная в Сортавала. На ликвидацию пожара ушло 40 минут.
Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС в Карелии, на пожаре никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Видео крупного пожара можно увидеть здесь.
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