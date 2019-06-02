ФОТО: В Сортавала сгорел жилой дом

В сети появились фото с места крупного пожара, который произошел накануне вечером в городе на юге Карелии.

Напомним, 1 июня в 20:20 пожарно-спасательные подразделения Сортавальского района (6 чел., 2 ед. техники) тушили дом №21 по улице Восточная в Сортавала. На ликвидацию пожара ушло 40 минут.

Как рассказали "Столице на Онего" в МЧС в Карелии, на пожаре никто не пострадал. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Видео крупного пожара можно увидеть здесь.