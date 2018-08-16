ФОТО: В соцсетях обсуждают гуляющего по карельской деревне бобра

В "ВКонтакте" появились фото, на которых изображен бобр, гуляющий по деревне Алексала Олонецкого района Карелии.

Снимки в паблик "Подслушано в Олонце" выложила интернет-пользователь Ирина Чупукова.



фото: vk.com/podslushano_v_olonce/ Ирина Чупукова

"Утром бобёр ходил по Алексале", - написала она.



фото: vk.com/podslushano_v_olonce/ Ирина Чупукова

Как оказалось, зверька видели и другие жители.

"Мы его тоже видели)шлепал по обочине)", - написала под фото Мария Леонова.



фото: vk.com/podslushano_v_olonce/ Ирина Чупукова

Другие комментаторы предположили, что бобр заблудился, и пожалели бедное животное.

"Заблудился", "Ему хоть помогли добраться до воды?) Жалко очень- потерянный такой((( К людям пришел)", "Ого,бедняга", "а кому сейчас легко, бобру труднее всего - если конечно он ещё жив и нашёл себе новый или старый дом" , – написали они.

По словам Ирины Чупуковой, бобра в итоге "довели до речки, отправили восвояси".