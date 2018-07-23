ФОТО: В центре Петрозаводска молния разнесла дерево в щепки

Молния ударила в дерево на улице Свердлова.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на которых запечатлела, как в минувшее воскресенье 22 июля во время грозы молния попала в дерево на ул.Свердлова и расколола его.