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Новости. Общество
21:30, 08 Июня 2018

ФОТО: Ведущих спортивного канала раздели для Playboy

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Ведущие телеканала "Матч ТВ" решили сделать подарок своим зрителям и поклонникам футбола в преддверии ЧМ-2018. Девушки приняли участие в эротической фотосессии для легендарного мужского журнала Playboy.

Софья Тартакова, Мария Басс, Наталья Кларк и Мария Макарова приняли участие в проекте, который посвящен чемпионату мира по футболу. Ведущие спортивного телеканала снялись в смелой фотосессии для грядущего номера Playboy. Обложка и некоторые снимки появились в Instagram девушек, пишет издание "Дни.ру".

Дивы успели поделиться впечатлениями от съемки. "Я довольно долго думала, соглашаться или нет. Не нахожу в эротических фотографиях ничего плохого, но довериться незнакомому фотографу в столь деликатном деле и вульгарно, и волнующе", – рассказала Мария Макарова.

Однако она тут же добавила, что волнения были напрасны. По мнению Макаровой, фотосессия получилась очень продуктивной.

Наталья Кларк поблагодарила Playboy за возможность оказаться на страницах журнала с мировым именем. "Это замечательный опыт. За восемь часов, проведенных на площадке, еще раз убедилась, что любая профессия – это огромный труд", – высказалась она о своем участии в эротической фотосессии.

Сообщается, что ради удачных кадров ведущие "Матч ТВ" пробыли в полуобнаженном виде в фотостудии несколько часов. Номер Playboy со звездами спортивного канала выйдет в самый разгар ЧМ-2018.

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