Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. От читателей
12:18, 14 Мая 2018
фото: Александр Насонков

ФОТО: "Визитная карточка" Петрозаводска завалена мусором

По теме

ВИДЕО: МАЗы вязнут в грязи, чтобы довезти продукты в поселок Карелии
07.05.18 07:40
ВИДЕО: Послушайте, как тает лед на Онежском озере
06.05.18 11:52
Ветеран без головы на коробке с конфетами возмутил петрозаводчанку
03.05.18 16:14
Все новости
Загрузка...

Набережная Петрозаводска засыпана мусором.

Жители Петрозаводска ежедневно присылают в редакцию огромное количество фотографий, на которых запечатлено плачевное состояние набережной – визитной карточки нашего города.

Именно на набережную чаще всего приходят туристы, и сегодня они там могут увидеть отвалившиеся плиты парапета, полуразрушенные пешеходные дорожки, переполненные мусорные урны.

"И все это прямо под окнами мэрии, - пишут читатели "Столицы на Онего", - неужели городские власти не ничего не видят?!"

По теме

ВИДЕО: МАЗы вязнут в грязи, чтобы довезти продукты в поселок Карелии
07.05.18 07:40
ВИДЕО: Послушайте, как тает лед на Онежском озере
06.05.18 11:52
Ветеран без головы на коробке с конфетами возмутил петрозаводчанку
03.05.18 16:14
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-05-14 15:25:17
Ни одна партия не сказала перед выборами, что простолюдинов заставят работать целый день на примитивных, грязных работах. Причем тут мэрия, когда у нас полностью отсутствует управление грязными работами. Покажите мне хоть одного дворника, работающего от звонка до звонка под началом строгого мастера.
Беня
2018-05-14 14:54:44
Наш город, некогда считавшийся в СССР немножко "импортным" на общем фоне (на ряду с Прибалтикой), из Петрозаводска незаметно превратился в Петромагазинск, а теперь мы видим метаморфозу, которая сделает из него Петроговносранск :(
Ой, то ли еще будет.....
olonets
2018-05-14 14:29:50
А Вы посмотрите в каком состоянии находится здание театра снаружи на пл. Кирова. У петрозаводчан глаза "замылились" уже давно, а вот гости города в ужасе от состояния театра, дорог Петрозаводска, да и не только...
goo
2018-05-14 14:26:25
Ирина Мирошник, вы когда зарплату пересчитываете, смеетесь над нами, дурачками?
Беня
2018-05-14 14:48:31
goo, радовается, как и все люди в день зряплаты. А дурачки здесь причем?
Беня
2018-05-14 13:15:10
Мусор в воде это ладно: это граждане-засранцы таки всю подзасрали за зиму, вопрос к гражданам. Камни отвалились - еще как бы ладно, денег в смете нет, но мы держимся, когда нибудь сделаем...
А вот нечищеные урны на "туристической тропе" это уже ва-аще цимес. Если это уже никак сделать, то шо тогда? Надо брать взять кирпич, шоб положить под голову и идти лежать на свалку истории.
Интересно, у них в офисах так же все засрано?
Неравнодушный
2018-05-14 12:37:12
После бала.
Старый дед щукарь
2018-05-14 12:20:25
Я бы накакал ещё, чтобы Мирошнюк вмазалась!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
09.05.2018, 14:26
ФОТО: Несколько тысяч петрозаводчан вышли на акцию "Бессмертный полк"

Аналитика

Сегодня 12:01
Обществоведение
Споры идут, а денег нет
Дискуссия о проекте установки стелы "Петрозаводск – город воинской славы" получила VIP-участника. Им стал глава Карелии Артур Парфенчиков.
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 6
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Что значит для Карелии новый состав правительства? 5
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась"
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
Сегодня 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Стоп кадр" от 10 05 2018
11.05.2018 10:48
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»