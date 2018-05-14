ФОТО: "Визитная карточка" Петрозаводска завалена мусором

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Набережная Петрозаводска засыпана мусором.
Жители Петрозаводска ежедневно присылают в редакцию огромное количество фотографий, на которых запечатлено плачевное состояние набережной – визитной карточки нашего города.
Именно на набережную чаще всего приходят туристы, и сегодня они там могут увидеть отвалившиеся плиты парапета, полуразрушенные пешеходные дорожки, переполненные мусорные урны.
"И все это прямо под окнами мэрии, - пишут читатели "Столицы на Онего", - неужели городские власти не ничего не видят?!"
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