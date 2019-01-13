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Новости. Общество
12:42, 13 Января 2019
фото: администрации Петрозаводска

ФОТО: Власти Петрозаводска предъявили претензии управляющим компаниям за неубранные дворы

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К некоторым управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега, сообщили в администрации Петрозаводска, сообщает мэрия.

В воскресенье сотрудники комитета ЖКХ и МКУ "Служба заказчика" вновь обследовали придомовые территории карельской столицы.

Были осмотрены дворы в разных районах Петрозаводска. По ряду территорий замечаний нет: дворовые проезды, подходы к подъездам, тротуары расчищены от снега.

К другим управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега. Необходимо обратить особое внимание на удаление наледи и сосулек с крыш.

Все претензии направлены в УК и ТСЖ для немедленного реагирования.


фото администрации Петрозаводска

Уборка дворов находится на постоянном контроле.


фото администрации Петрозаводска

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Комментарии

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однозначно
2019-01-13 16:06:25
Когда я был маленьким, то в детском садике мы чистили дорожки от снега маленькими фанерными лопатками. Я очень завидовал старшей группе, ибо у них лопатки были побольше. У воспиталки была самая большая лопата, а потому она была у нас в авторитете.
Изя
2019-01-13 15:59:08
Чекист внимательный о чём , ВЫ ? Уже и страна то другая ? И ФСБ не то .
Чекист внимательный
2019-01-13 15:43:41
Так и вспомнишь тов. Сепсякова,вот это был МЭР,хотя таких слов тогда и не знали....жаль что сейчас в городе нет настоящего хозяина....
Гость
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