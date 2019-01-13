ФОТО: Власти Петрозаводска предъявили претензии управляющим компаниям за неубранные дворы

К некоторым управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега, сообщили в администрации Петрозаводска, сообщает мэрия.

В воскресенье сотрудники комитета ЖКХ и МКУ "Служба заказчика" вновь обследовали придомовые территории карельской столицы.

Были осмотрены дворы в разных районах Петрозаводска. По ряду территорий замечаний нет: дворовые проезды, подходы к подъездам, тротуары расчищены от снега.

К другим управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега. Необходимо обратить особое внимание на удаление наледи и сосулек с крыш.

Все претензии направлены в УК и ТСЖ для немедленного реагирования.



фото администрации Петрозаводска

Уборка дворов находится на постоянном контроле.



фото администрации Петрозаводска