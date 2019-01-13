12:42, 13 Января 2019
ФОТО: Власти Петрозаводска предъявили претензии управляющим компаниям за неубранные дворы
Новости по теме
Загрузка...
К некоторым управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега, сообщили в администрации Петрозаводска, сообщает мэрия.
В воскресенье сотрудники комитета ЖКХ и МКУ "Служба заказчика" вновь обследовали придомовые территории карельской столицы.
Были осмотрены дворы в разных районах Петрозаводска. По ряду территорий замечаний нет: дворовые проезды, подходы к подъездам, тротуары расчищены от снега.
К другим управляющим организациям возникли претензии по фактам отсутствия уборки снега. Необходимо обратить особое внимание на удаление наледи и сосулек с крыш.
Все претензии направлены в УК и ТСЖ для немедленного реагирования.
Уборка дворов находится на постоянном контроле.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
09.01.2019, 15:08
09.01.2019, 10:33
07.01.2019, 16:16
Аналитика
11.01.2019 12:14
Политкухня
Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.
11.01.2019 09:30
09.01.2019 15:08
09.01.2019 11:15
09.01.2019 10:20
Чтиво
11.01.2019 15:22
Личное мнение
Когда россияне смогут выбраться из временной петли?
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии