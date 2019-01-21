ФОТО: Во всемирный день снега была открыта арт-площадка ледового катка в Губернаторском парке

Во всемирный день снега 20 января ТГК-1 совместно с городским центром волонтеров и общественной организацией "Молодежные инициативы" открыли арт-площадку на катке в Губернаторском парке Петрозаводска.

Это шестой сезон работы ледового корта, организованного при поддержке ТГК-1, и пятый год работы арт-площадки, которая стала центром образовательных и культурных городских событий.

В первый день работы арт-площадки катка пришли более 500 любителей активного отдыха, программа была насыщенной. Самыми зрелищными стали групповые и показательные одиночные выступления фигуристок ДЮСШ №6.

- Особенно приятно, что фигуристы оценили качество льда – сейчас обсуждается возможность проведение тренировок спортивной школы на этом льду, и это здорово! Такая похвала нам очень приятна. Значит, мы двигаемся в правильном направлении и приобщаем еще больше людей к спорту: и любительскому, и профессиональному. Спасибо огромное энергетикам ТГК-1 за инициативу и возможность создания самого гостеприимного катка в городе, — отмечает председатель общественной организации "Молодежные инициативы" Анна Сандберг.

Для тех, кто пришел без коньков, скауты Карелии развернули большой веревочный городок со множеством станций, где можно было проверить свою меткость в стрельбе из лука, сноровку на сноуборде, а также навыки выживания в лесу. Команда Городского корпуса волонтеров провела веселые эстафеты на льду, угостила всех горячим фруктовым чаем с домашним печеньем и подготовила спортивную фотозону.

Фоторепортаж Арины Степенной можно посмотреть по ссылке.

27 января состоится Фестиваль традиционных ремесел Карелии, презентация достопримечательностей республики и вязание самого большого шарфа в Карелии.

Ждем всех любителей зимних видов спорта в следующее воскресенье с 13.00 до 15.00 на катке Губернаторского парка.