ФОТО: Водителей предупреждают о провале асфальта на перекрестке в центре Петрозаводска

На перекрестке улиц Антикайнена-Горького начал проваливаться асфальт.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото, на которых запечатлен провал в асфальте, появившийся на перекрестке улиц Антикайнена-Горького.

Водителей просят быть внимательнее.