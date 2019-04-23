ФОТО: Военные трофеи России показали в Петрозаводске

В Петрозаводск прибыл эшелон с военными трофеями из Сирии.

Организатором этой военно-патриотической акции под названием "Сирийский перелом" является министерство обороны РФ.

Как утверждают в Минобороны, акция проводится по решению президента Путина, который решил продемонстрировать согражданам свидетельства победы над террористами в маленьком ближневосточном государстве.

Такими свидетельствами, по словам замминистра обороны Андрея Картаполова, стали советский танк Т-55 и еще около пятисот образцов бронетанковой и инженерной техники, артиллерийского вооружения и самодельных взрывных устройств, захваченных российской армией у сирийских боевиков.

Поезд отправился в День защитника Отечества из Москвы. За два месяца состав объехал почти все регионы страны.

Смотрим, что в Карелию привезли из Сирии.