ФОТО: За праздничные дни "ТехРент" вывез из Петрозаводска более 2 тысяч тонн снега

На очистку дорог выведено 25 единиц специализированной техники, сообщили в администрации Петрозаводска.

Комбинированные дорожные машины, грейдер и тракторы с навесными щетками продолжают уборку улиц и тротуаров карельской столицы от снега. Мобильные бригады ведут ручную очистку пешеходных переходов и остановочных пунктов.



фото администрации Петрозаводска

Работы по противогололедной обработке и оплужке проезжих частей и уборке снега с тротуаров будут продолжены вплоть до окончания осадков, которые согласно прогнозам синоптиков завершатся 10 января.



фото администрации Петрозаводска

Очистка улиц и тротуаров города велась и в праздничные дни. Как отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев, за период с 1 по 8 января с улиц Петрозаводска вывезено более 2 тысяч тонн снега.