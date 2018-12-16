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Новости. Общество
14:49, 16 Декабря 2018

ФОТО: Здания и дома Петрозаводска стали украшать к Новому году

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На объявленный администрацией города конкурс новогодней иллюминации стали поступать первые работы.

Фото новогодних украшений Петрозаводска выложили в паблике "Администрация Петрозаводского городского округа". Это первые работы, поступившие на конкурс "Волшебный свет. Петрозаводск - 2019".

Организации, предприниматели, общественные объединения и все желающие могут присоединиться к праздничному преображению города и стать участником конкурса новогодней иллюминации. Для этого необходимо оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий, зарегистрироваться на официальной страничке и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.

В прошлом году в предновогоднем творческом турнире "Волшебный свет. Петрозаводск" приняли участие более 120 конкурсантов, лучшие из которых были награждены.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте мэрии.

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