ФОТО: Здания и дома Петрозаводска стали украшать к Новому году

На объявленный администрацией города конкурс новогодней иллюминации стали поступать первые работы.

Фото новогодних украшений Петрозаводска выложили в паблике "Администрация Петрозаводского городского округа". Это первые работы, поступившие на конкурс "Волшебный свет. Петрозаводск - 2019".

Организации, предприниматели, общественные объединения и все желающие могут присоединиться к праздничному преображению города и стать участником конкурса новогодней иллюминации. Для этого необходимо оформить новогодними украшениями окна, фасады или территории зданий, зарегистрироваться на официальной страничке и отправить заявку в одну из выбранных номинаций, сопроводив ее фотографией.

В прошлом году в предновогоднем творческом турнире "Волшебный свет. Петрозаводск" приняли участие более 120 конкурсантов, лучшие из которых были награждены.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте мэрии.