ФОТО: Жители Беломорска увидели самое длительное солнечное затмение века

В Карелии жители Беломорского района смогли зафиксировать уникальное явление.

Снимки лунного затмения, сделанные на севере Карелии, опубликованы в сообществе "Центр поморской культуры города Беломорска".

"Лунное затмение. Смотрим в бинокль. Очень красивое явление!!!",- написала автор фотографий Татьяна Каньшиева.

Снимки были сделаны в ночь на субботу, в 00-30.

Затмение, которое можно было наблюдать в ночь с пятницы на субботу, являлось самым длинным в этом столетии. Оно длилось 6 часов и 14 минут. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса. Такое происходит один раз в 25 тыс. лет.