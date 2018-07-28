ФОТО: Жители Беломорска увидели самое длительное солнечное затмение века

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В Карелии жители Беломорского района смогли зафиксировать уникальное явление.
Снимки лунного затмения, сделанные на севере Карелии, опубликованы в сообществе "Центр поморской культуры города Беломорска".
"Лунное затмение. Смотрим в бинокль. Очень красивое явление!!!",- написала автор фотографий Татьяна Каньшиева.
Снимки были сделаны в ночь на субботу, в 00-30.
Затмение, которое можно было наблюдать в ночь с пятницы на субботу, являлось самым длинным в этом столетии. Оно длилось 6 часов и 14 минут. Затмение совпало с Великим противостоянием Марса. Такое происходит один раз в 25 тыс. лет.
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