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Новости. От читателей
13:16, 10 Июля 2018

ФОТО: Жители домов в центре Петрозаводска жалуются на грязь в районе

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Жительница дома №12 по улице Шотмана прислала фото, на которых запечатлела неубранную территорию района.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница дома №12 по улице Шотмана, которая сообщила, что в связи делением участков по кадастровому плану в центре Петрозаводске остались "белые пятна", которые никто не убирает.

"Управляющие компании убирают территорию рядом с домом, а газоны вдоль дороги находятся в зоне ответственности администрации, - объяснила петрозаводчанка, - но их редко приводят в порядок".

В результате, по словам жительницы дома №12 по ул.Шотмана, на газонах уже несколько месяцев лежат спиленные кусты и деревья, в парке валяются бутылочки от боярышника.

"Трава скошена кусками, - объяснила женщина, - там, где отвечает управляющая компания, - все хорошо, а где город – там бурьян по пояс".

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Комментарии

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кир
2018-07-10 13:58:24
У нас нет традиций и умений организовать работу людей низкого сословия. Не вижу нигде, чтобы уличные рабочие целый день вкалывали не по-детски. Это происходит десятилетиями и ничего не меняется.
Гость
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