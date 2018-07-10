ФОТО: Жители домов в центре Петрозаводска жалуются на грязь в районе

Жительница дома №12 по улице Шотмана прислала фото, на которых запечатлела неубранную территорию района.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась жительница дома №12 по улице Шотмана, которая сообщила, что в связи делением участков по кадастровому плану в центре Петрозаводске остались "белые пятна", которые никто не убирает.

"Управляющие компании убирают территорию рядом с домом, а газоны вдоль дороги находятся в зоне ответственности администрации, - объяснила петрозаводчанка, - но их редко приводят в порядок".

В результате, по словам жительницы дома №12 по ул.Шотмана, на газонах уже несколько месяцев лежат спиленные кусты и деревья, в парке валяются бутылочки от боярышника.

"Трава скошена кусками, - объяснила женщина, - там, где отвечает управляющая компания, - все хорошо, а где город – там бурьян по пояс".