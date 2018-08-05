ФОТО: Жители Карелии в шоке от состояния дороги Кочкома-Костомукша

Автомобилисты называют позором 26 км трассы на Костомукшу.

В социальных сетях автомобилисты делятся фото очередной "убитой" дороги в Карелии.

"Супердорога "Костомукша – Кочкома". 26 км убитой дороги. А трасса единственная. Связывает город с Россией. Позор", - комментирует фото житель Петрозаводска в Фейсбуке.