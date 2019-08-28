ФОТО: Жители Петербурга собрали в Карелии более 800 грибов

Огромный урожай грибов собрали в Сегежском районе.

В паблике "Грибы и Грибники С-Пб" разместили новость об огромном урожае грибов в Карелии.

"Когда не хватает тары. Карелия, Сегежский район. 578 красных и 246 белых. Сбор в воскресенье 25.08.2019", – подписала жительница Петербурга свои фото.



"Грибы и Грибники С-Пб" / vk.com/grib_spb



"Грибы и Грибники С-Пб" / vk.com/grib_spb



"Грибы и Грибники С-Пб" / vk.com/grib_spb