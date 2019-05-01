ФОТО: Жители Петрозаводска вышли на Первомай с лозунгами про котиков, роботов и лакрицу

В праздник весны и труда в столице Карелии прошла монстрация с абсурдными лозунгами.

Организаторами Первомайской монстрации выступила группа молодых жителей Петрозаводска. Монстрация - это массовая художественная акция, которая представляет собой демонстрацию с абсурдными требованиями.

По словам организаторов акции, она позволит "вовлечь широкие слои граждан в культурную жизнь города, укрепить связь Петрозаводска с другими городами России, значительно оживить Первомайское шествие".

Напомним, первая монстрация прошла в Новосибирске в 2004 году, позже идею этой акции подхватили активисты по всей России и в ближнем зарубежье. В прошлом году монстрация состоялась в двадцати одном городе. В карельской столице монстрация впервые была организована десять лет назад.