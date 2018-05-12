ФОТО: Жители Петрозаводска вышли загорать

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В столице Карелии сегодня по-летнему жарко, и петрозаводчане вышли загорать.
Хотя на календаре 12 мая, на Онежском озере еще не сошел весь лед, на деревьях нет листвы, а на земле - травы, термометры показывают +22 градуса и выше. Это значит, ничто не мешает радоваться теплу и солнцу.
Корреспондент "Столицы на Онего", прогуливаясь по городу, встретил первых загорающих. Жители города облюбовали себе местечки для отдыха вдоль Лососинки у стадиона "Спартак".
Кстати, завтра синоптики обещают +26. Не пропустите майское лето!
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