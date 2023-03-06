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Россияне будут отдыхать 7 дней на майских праздниках

Новости. Общество
12:12, 09 Марта 2023
фото: © Andrey_Popov / shatterstock

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Эксперт напомнила, какие дни будут выходными в начале мая.

Семь нерабочих дней ждут россиян на майские праздники, сокращенных рабочих дней перед ними не будет, рассказала РИА Новости директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

«На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В 2023 году правительством России установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими официально сокращенных дней не будет», — напомнила она.

Как уточнила Санина, работодатели могут уменьшить рабочие часы по своему желанию. Официально же в пятницу, 28 апреля, перед выходными к Празднику Весны и Труда, а также в следующую пятницу, 5 мая, перед Днем Победы рабочие дни будут обычными. Например, если работник трудится 40 часов в неделю, в эти предпраздничные пятницы он отработает 8 часов, привела пример эксперт.

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