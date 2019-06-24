ФОТО: Жители поселка Карелии радуются началу строительства спортивной площадки

В поселке Сумский посад Беломорского района началось строительство спортивной площадки, несмотря на то, что жители еще не успели собрать требуемых 80 тысяч рублей.

В паблике "Беломорская трибуна" местная жительница Наталья Мошкарёва из Сумпосада пишет, что началось строительство спортивной площадки.

"По проекту поддержки местных инициатив "Строительство спортивно - игровой площадки возле ДК с. Сумский Посад" обязательным условием было - собрать 80 тысяч рублей от населения. И мы почти справились, - сообщила Наталья. - Мы собрали 67,7 тыс. рублей, это сбор от местного населения и гостей села в сумме 50,5 тыс. руб., 5 тысяч рублей - от ООО ТД "Автомастер" (директор Луговой С.В.), также деньги, вырученные за сбор макулатуры – 12,2 тысячи рублей. Нам осталось всего 12,3 тыс. рублей. Мы точно знаем, что должны справиться. Тем временем обустройство площадки уже началось".

Наталья Мошкарева опубликовала фото начала строительства.



источник vk.com/belomorskaya_tribuna



источник vk.com/belomorskaya_tribuna



источник vk.com/belomorskaya_tribuna



источник vk.com/belomorskaya_tribuna