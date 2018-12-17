ФОТО: Жительница Петрозаводска сдала в макулатуру 50 кг книг, потому что они никому не нужны

Феерически завершилась в Петрозаводске очередная акция по сбору макулатуры и пластика.

В минувшее воскресенье, 16 декабря, в Петрозаводске на Древлянке в 19.00 на бульваре Интернационалистов, в окружении сверкающих витрин магазинов, прошла акция по сбору макулатуры и пластика. Люди выстроились в очередь у машин, чтобы сдать отходы в переработку.



"Столица на Онего"

Кто-то принес картон и коробки, кто-то газеты, а одна девушка привезла целый багажник книг. Среди приготовленных в переработку была литература на любой вкус: здесь и исторические произведения, и приключенческие рассказы, и классика – Лермонтов, Пушкин…



"Столица на Онего"

"Здесь примерно 25 пачек, - радостно сообщила юная леди, - это, навскидку, килограммов 50. Книги из дома, от бабушки и с дачи есть".



"Столица на Онего"

На мой вопрос: почему она не отнесла книги в библиотеку, петрозаводчанка сообщила, что предлагала эти книги в "Букинист" и "Книголюб", но их не взяли.

"В книжных магазинах отказывались брать, - сообщила девушка, - сказали, у них есть такие, им не надо. У них есть конкретный список книг, которые им нужны. У меня просто не подошли по списку. В детские дома не предлагала, потому что там книги-то…"Гулаг" какой-нибудь или "Жизнь Сталина" в детских домах не очень все приветствуется. "Гулаг" - детям! Это не та литература, которую разрешают воспитатели. Эта литература довольно-таки ранящая, если говорить о тонкой душевной организации детей. Лучше пусть все это будет переработано".

Сама девушка призналась, что ей 21 год, учится она на последнем курсе юрфака в правовой академии.

Проходившие мимо люди интересовались: книги в макулатуру принимают или раздают. А когда узнавали, что книги тоже принимают в переработку, очень радовались.



"Столица на Онего"

"А когда в следующий раз приедет машина, - интересовалась одна женщина, - я тоже книги принесу, у меня дома их куча валяется – никто не читает, только пылюгу собирают".

На такой многообещающей ноте завершилась акция по сбору макулатуры.



"Столица на Онего"

Напомним, в октябре глава Карелии Артур Парфенчиков инициировал в соцсети акцию "Подари книгу". В рамках флешмоба чиновники всех уровней посетили библиотеки, где под объективами камер вручали книги. Библиотеки с радостью принимали подарки, никто не отказывался.