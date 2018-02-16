ФОТО: Знаменитая певица показала "горячие" снимки

Кристина Агилера устроила эротическую фотосессию в ванной.

37-летняя Кристина Агилера уже давно ведет размеренный образ жизни, предпочитая проводить время с семьей, рассказывает cosmo.ru. Однако певица по‑прежнему активно делает публикации в Instagram и делится откровенными фото.

Недавно Кристина опубликовала серию черно-белых снимков, на которых она запечатлена полностью обнаженной. Певица позировала в ванной, прикрывшись одной лишь пеной. Эротические кадры Агилеры произвели настоящий фурор в сети. Поклонники отметили, что звезда заметно похудела.

"Она никогда не постареет!", "Крис, ты богиня!", "У меня чуть было сердце не остановилось, когда я увидел это", "Вау! Это очень красиво", "Королева!" - прокомментировали фото восторженные фолловеры певицы.