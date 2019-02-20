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Новости. Общество
15:45, 20 Февраля 2019
фото: vk.com/dtpptz

ФОТОФАКТ: Дорожники в Петрозаводске свалили снег на тротуар

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Жительница Петрозаводска не смогла пройти с коляской по тротуару на улице Чапаева из-за кучи снега.

Петрозаводчанка сделала фото тротуара, по которому невозможно пройти. Дорожники почистили снег и не убрали его.

Фото женщина разместила в группе ДТП ПТЗ. 

"Спасибо большое за уборку проезжей части! Пешеходы, особенно с колясками – не люди! Кольцо на ул. Шотмана", - написала она. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2019-02-20 16:29:05
Это обычная практика этих "уборщиков"!
кир
2019-02-20 16:24:28
Давно кнут не ходил по спине русского мужика.
Мизантроп
2019-02-20 16:11:53
Комфортная городская среда.
ppppp
2019-02-20 15:50:39
да уж ... что тут сказать ...
Гость
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