ФОТОФАКТ: Дорожники в Петрозаводске свалили снег на тротуар

Жительница Петрозаводска не смогла пройти с коляской по тротуару на улице Чапаева из-за кучи снега.

Петрозаводчанка сделала фото тротуара, по которому невозможно пройти. Дорожники почистили снег и не убрали его.

Фото женщина разместила в группе ДТП ПТЗ.

"Спасибо большое за уборку проезжей части! Пешеходы, особенно с колясками – не люди! Кольцо на ул. Шотмана", - написала она.