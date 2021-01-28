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Фотограф раскрыл секрет хорошего снимка на паспорт

Новости. Общество
19:40, 28 Января 2021
фото: pxhere.com
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Эксперт рассказал, как получить качественный снимок для документа.

В России вступил в силу новый административный регламент министерства внутренних дел РФ по выдаче и замене паспортов. Одно из нововведений – запрет на редактирование фотографий для документа "с целью улучшения внешнего вида" гражданина. Все особенности лица должны быть достоверно изображены на снимке, говорится в тексте регламента.

Запрещено также фотографироваться в цветных линзах, в очках с тонированными стеклами, в верхней и форменной одежде, а также в шарфах, закрывающих часть подбородка.

Качество фотографии определяет не ретушь, а правильно поставленный свет, отметил в интервью радио Sputnik руководитель Школы академической фотографии, член Союза фотохудожников России, фотограф Владимир Вишневский.

"Красивой фотографию на паспорт в первую очередь делает то, как фотограф ставит свет. Обычно место, где фотографируют, – это такая стеночка, когда человека сажают на фоне этой стены и вспышкой в лоб буквально "расстреливают", а потом печатают фотографию на не самом хорошем принтере", – отметил он.

Фотограф дал несколько советов, как получить хороший снимок. Для начала нужно серьезно подойти к выбору фотоателье, а затем, во время съемки, обратить внимание на то, как используется свет, сказал он.

"Нужно посмотреть примеры фотографий из того места, где вы собираетесь фотографироваться. Специалист, который будет вас фотографировать, может поставить свет лучше – не просто жесткая вспышка в лоб, там могут быть софтбоксы, студийные осветители. Такая фотография будет стоить чуть больше денег, но вам, в конце концов, с ней жить", – напомнил Владимир Вишневский.

Самый элементарный способ хорошо выглядеть без ретуши – выспаться, сказал фотограф.

"Чтобы круги под глазами не были вашим спутником на ближайшие десятки лет в самом главном вашем документе, чтобы лучше выглядеть и иметь лучший цвет лица, вы можете выспаться", – советует он.

Переживать из-за запрета на редактирование фотографий для паспорта не стоит, ретушь таких снимков никогда не была качественной, считает Владимир Вишневский.

"Нельзя сказать, что ретушь была замечательной, она, прямо скажем, была топорной: иногда убирались те самые особенности лица, из-за которых появилась поправка в регламенте", – отметил фотограф.

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