Фотограф снял, что сейчас происходит на скандальном избирательном участке №65 в Петрозаводске (ФОТО)

На избирательном участке №65, который располагается в Петрозаводске в здании Карельской филармонии на улице Кирова, 12, огромное количество людей выстроились в очередях.

Фотокорреспондент «Столицы на Онего» Николай Смирнов побывал на избирательном участке в Филармонии и запечатлел происходящее.

«На избирательных участках в Филармонии всё традиционно — рамки и проверки сумок на входе, антисептики, измерение температуры. К бюллетеням и урнам на второй этаж стоит очередь — от входа по лестнице, к столам для регистрации также люди выстроились в очередь. А на первом этаже другой участок, на котором почти пустынно, редкие бабушки заходят проголосовать», — сообщил фотограф Николай Смирнов.

Ранее сообщалось, что небывалая активность желающих проголосовать на выборах наблюдается на избирательном участке № 65 в здании Карельской филармонии в Петрозаводске. Судя по информации на стенде, из 1783 избирателей, зарегистрированных на момент открытия участка, 1227 человек подали заявление о включении в список избирателей «по месту нахождения на данном избирательном участке».

Напомним, депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов обратился в Центральную избирательную комиссию республики в связи с поступившей информацией о давлении на сотрудников МВД накануне выборов.

«От сотрудников МВД Карелии, проживающих в Петрозаводске, поступила информация о том, что их принуждают регистрироваться на сайте Госуслуг и брать открепительные удостоверения для голосования на выборах на конкретном избирательном участке, расположенном в здании Карельской государственной филармонии по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 12, и в конкретную дату — 17 сентября 2021 года.

Считаю это нарушением избирательного законодательства. Предполагаю, что таким образом будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов. Прошу провести проверку по данному факту и устранить нарушения», — написал Ульянов в своем обращении.

Как пояснил Евгений Ульянов нашему изданию, целью обращения является защита голосов избирателей на предстоящих выборах.

В данный момент по жалобе Ульянова полиция проводит проверку.