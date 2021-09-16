На избирательном участке в здании филармонии в Петрозаводске выстроились очереди (ФОТОФАКТ)

Небывалая активность желающих проголосовать на выборах наблюдается на избирательном участке №65 в здании Карельской филармонии в Петрозаводске.
На избирательном участке №65, который располагается в Петрозаводске в здании Карельской филармонии на улице Кирова, 12, с утра выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах. Люди заполнили фойе филармонии, стоят на лестнице.
Судя по информации на стенде, из 1783 избирателей, зарегистрированных на момент открытия участка, 1227 человек подали заявление о включении в список избирателей «по месту нахождения на данном избирательном участке».
Напомним, ранее депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов обратился в Центральную избирательную комиссию республики в связи с поступившей информацией о давлении на сотрудников МВД накануне выборов.
«От сотрудников МВД Карелии, проживающих в Петрозаводске, поступила информация о том, что их принуждают регистрироваться на сайте Госуслуг и брать открепительные удостоверения для голосования на выборах на конкретном избирательном участке, расположенном в здании Карельской государственной филармонии по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 12, и в конкретную дату – 17 сентября 2021 года.
Считаю это нарушением избирательного законодательства. Предполагаю, что таким образом будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов. Прошу провести проверку по данному факту и устранить нарушения», - написал Ульянов в своем обращении.
Как пояснил Евгений Ульянов нашему изданию, целью обращения является защита голосов избирателей на предстоящих выборах.
В данный момент по жалобе Ульянова полиция проводит проверку.
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