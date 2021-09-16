На избирательном участке в здании филармонии в Петрозаводске выстроились очереди (ФОТОФАКТ)

Небывалая активность желающих проголосовать на выборах наблюдается на избирательном участке №65 в здании Карельской филармонии в Петрозаводске.

На избирательном участке №65, который располагается в Петрозаводске в здании Карельской филармонии на улице Кирова, 12, с утра выстроились очереди из желающих проголосовать на выборах. Люди заполнили фойе филармонии, стоят на лестнице.



Фото: «Губерния» https://gubdaily.ru/news/prishla-afishu-posmotret-anomalnaya-aktivnost-izbiratelej-nablyudaetsya-na-vyborax-v-karelii/



Фото: «Губерния» https://gubdaily.ru/news/prishla-afishu-posmotret-anomalnaya-aktivnost-izbiratelej-nablyudaetsya-na-vyborax-v-karelii/

Судя по информации на стенде, из 1783 избирателей, зарегистрированных на момент открытия участка, 1227 человек подали заявление о включении в список избирателей «по месту нахождения на данном избирательном участке».

Напомним, ранее депутат Заксобрания Карелии Евгений Ульянов обратился в Центральную избирательную комиссию республики в связи с поступившей информацией о давлении на сотрудников МВД накануне выборов.

«От сотрудников МВД Карелии, проживающих в Петрозаводске, поступила информация о том, что их принуждают регистрироваться на сайте Госуслуг и брать открепительные удостоверения для голосования на выборах на конкретном избирательном участке, расположенном в здании Карельской государственной филармонии по адресу: Петрозаводск, ул. Кирова, 12, и в конкретную дату – 17 сентября 2021 года.

Считаю это нарушением избирательного законодательства. Предполагаю, что таким образом будет предпринята попытка сфальсифицировать результаты выборов. Прошу провести проверку по данному факту и устранить нарушения», - написал Ульянов в своем обращении.

Как пояснил Евгений Ульянов нашему изданию, целью обращения является защита голосов избирателей на предстоящих выборах.

В данный момент по жалобе Ульянова полиция проводит проверку.