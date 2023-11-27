Фотограф запечатлел мощь и красоту шторма на Онего в Петрозаводске

Фотохудожник Александр Пауков опубликовал снимки шторма на Онежском озере.

Известный в карельской столице фотограф Александр Пауков побывал на набережной Петрозаводска в день шторма на Онего.





«На набережной штормит, почти все дорожки залиты водой. Еще тот каток будет, похоже», — написал он.



Напомним, 1 декабря в столице республики вновь ожидается снегопад.

Судя по всему, столица Карелии вновь столкнется со «снежным эффектом озера», когда ветер будет нести влагу с крупного внутреннего водоема, который еще не до конца остыл.



При этом зона осадков будет очень узкой — затронет она, судя по всему, лишь Петрозаводск и ближайшие окрестности — от Шуи на севере до Деревянного на юге.

По разным данным, в городе может выпасть от 5 до 10 см снега.

Кроме того, ветер над Ладогой будет дуть в том же направлении — значит, 1 декабря снег может засыпать Лахденпохский и частично Сортавальский районы Карелии.