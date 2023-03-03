Фотограф запечатлел невероятную красоту природы в нацпарке на севере Карелии (ФОТО)

Зимние пейзажи в парке «Паанаярви» попали в объектив фотографа.

Невероятную красоту заснеженных северных просторов запечатлел фотограф Сергей Луканкин в национальном парке «Паанаярви». Фото были выложены в официальном паблике охраняемой территории.

В объектив попали горы, а также река Оланга в национальном парке.

Ранее в нацпарке показали видео с грациозным обитателем севера Карелии.