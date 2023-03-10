Фотограф запечатлела солнечное гало над Петрозаводском

Арина Степенная опубликовала фото уникального природного явления.

В минувшую субботу жители Петрозаводска могли наблюдать оптическое атмосферное явление - солнечное гало. Фото опубликовала Арина Степенная у себя на странице в соцсети.

«Полный круг солнечного гало во все небо над Петрозаводском. Уникальное природное явление показало себя во всей красе - был виден полный радужный круг вокруг солнца. В том числе и верхняя касательная - радужное свечение! Вау-зрелище!» - пишет фотограф.