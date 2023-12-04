Фотография крадущей солнце старухи восхитила жителей Карелии

Житель Карелии опубликовал в сети потрясающе красивую фотографию.
Удивительный фотоснимок появился в соцсети в группе «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ». Автор фотографии — Леонид Сидоров.
«Старуха Лоухи крадет в декабре солнце», — написал автор поста.
Пользователи сети под публикацией оставили свои восхищенные комментарии.
«Отличный кадр!», «Класс!», «Очень красиво!», «Фотошедевр!» — восторгались жители Карелии, очарованные изумительной красотой и своевременностью момента.
«Здорово подгадал!» — также написали в сети.
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