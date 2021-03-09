Фотографы засняли пернатых обитателей нацпарка в Карелии (ФОТО)

Фотографы приняли участие в инспекторском рейде по территории Водлозерского национального парка.

Члены фотоклуба друзей парка – фотографы Михаил Калинин и Даниил Комов – вместе с инспекторами провели патруль на территории "Водлозерского", сообщили в пресс-службе нацпарка.

"Патрулируя территорию, работая с местными жителями, проводя маршрутные учеты, инспектора Парка видят все богатство и разнообразие флоры и фауны Парка, а вот запечатлеть эту красоту и поделиться с ней удается не всегда. Фотографы-профессионалы, участвуя в рейде, смогли сделать уникальные снимки", – говорится в сообщении пресс-службы национального парка "Водлозерский".

В объектив камер фотографов попали пернатые обитатели нацпарка.

Ранее сообщалось, что в нацпарке Карелии, где гнездится орлан-белохвост, появится новый визит-центр.