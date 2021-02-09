В нацпарке Карелии, где гнездится орлан-белохвост, появится новый визит-центр

На территории Водлозерского национального парка создаются новые туристские объекты.

Летом в "Водлозерском", которому в этом году исполняется 30 лет, для туристов откроют новые объекты. Так, в низовье реки Илексы, где гнездится орлан-белохвост, появится визит-центр на Новгуде. Посетители смогут увидеть заповедную территорию глазами тех, кто здесь работает. Место выбрано не случайно: именно здесь был создан первый кордон водлозерского заказника, рассказали в пресс-службе нацпарка.

Кроме того, в настоящее время продолжаются строительные и отделочные работы в новых визит-центрах в Куганаволоке и на турбазе Новгуда. Одновременно ведется сбор и подготовка материалов для выставочных экспозиций, которые развернутся на новых площадях.

"Территория Водлозерья – это и уникальный природный комплекс, и древняя история, и самобытная культура. Новые экспозиции расскажут об истории водлозерских деревень, представив документы и фотографии, переданные местными жителями, а также предметы материальной культуры – выставке в новом визит-центре предстоит стать своеобразным музеем парка и деревни Куганаволок", - говорится в сообщении нацпарка "Водлозерский".

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