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Лесной олень устроил гарем в национальном парке Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:47, 20 Октября 2020
фото: Заповедник "Костомукшский"/vk.com/kostzap
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Сотрудники заповедника опубликовали фото лесных северных оленей, образующих осенью в нацпарке "Калевальский" гаремы.

"У лесных северных оленей сейчас идёт гон – период спаривания. В это время они образуют настоящие гаремы, когда вокруг одного самца собирается несколько самок с детёнышами и без них. На прошлой неделе Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника, наблюдал за таким гаремом в национальном парке "Калевальский"", - пишут в паблике заповедника "Костомукшский", где опубликовали фото оленей.

Как отмечают специалисты, олень, как глава семейства, следит за своим гаремом и не даёт ему разбежаться.

"Его можно понять – рядом бродят другие самцы (их ещё называют быками), которые не прочь переманить самок к себе. Да и некоторые легкомысленные самочки могут сбежать к сопернику. Поэтому глава гаремной группы всё время настороже", - поясняют эксперты заповедника "Костомукшский".

Научные сотрудники заповедника во время гона оленей собирают информацию, сколько самок и самцов на территории, какого они возраста и как много телят выжило за год.

 

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