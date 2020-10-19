Лесной олень устроил гарем в национальном парке Карелии (ФОТО)

Сотрудники заповедника опубликовали фото лесных северных оленей, образующих осенью в нацпарке "Калевальский" гаремы.

"У лесных северных оленей сейчас идёт гон – период спаривания. В это время они образуют настоящие гаремы, когда вокруг одного самца собирается несколько самок с детёнышами и без них. На прошлой неделе Юрий Красовский, старший научный сотрудник заповедника, наблюдал за таким гаремом в национальном парке "Калевальский"", - пишут в паблике заповедника "Костомукшский", где опубликовали фото оленей.

Как отмечают специалисты, олень, как глава семейства, следит за своим гаремом и не даёт ему разбежаться.

"Его можно понять – рядом бродят другие самцы (их ещё называют быками), которые не прочь переманить самок к себе. Да и некоторые легкомысленные самочки могут сбежать к сопернику. Поэтому глава гаремной группы всё время настороже", - поясняют эксперты заповедника "Костомукшский".

Научные сотрудники заповедника во время гона оленей собирают информацию, сколько самок и самцов на территории, какого они возраста и как много телят выжило за год.