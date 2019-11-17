Фотовыставку о тайнах Рускеалы покажут в Санкт-Петербурге

Русское географическое общество организовало в северной столице выставку о горном парке Карелии, в экспозицию которой вошли фото спелеологов.

Фотовыставка "Рускеала: тайна глубины" – проект-путешественник. С 2013 года она открывалась около 20 раз в больших и малых городах России и Финляндии. Проект дополняется новыми снимками и авторскими впечатлениями. Он привлекает не только спелеологов, но и разработчиков новых маршрутов, специалистов по развитию территорий. При участии спелеологов Русского географического общества на базе проекта также был создан первый спелеомаршрут Карелии "Подземная Рускеала", пишут на сайте ленинградского областного отделения Русского географического общества.

Автор фотовыставки - Антон Юшко (при участии Олега Минникова) –исследователь, спелеолог-фотограф из Санкт-Петербурга. Особое место в его исследованиях занимают пещеры, заброшенные рудники и карьеры Северо-Запада России.

Подземные съемки в Рускеале сопровождались трудностями, поэтому пригодился многолетний опыт Юшко как спелеолога-исследователя, а также специальное снаряжение и осветительная техника. Выставка включает в себя несколько фотографий, сделанных в различных странах и регионах России. Но в основе экспозиции – сюжеты, созданные в Карелии.

"Выставка задумана как яркий фон для разговора специалистов, представителей власти и общественности о судьбе памятников природы и индустриальной культуры, о новых возможностях развития внутреннего туризма", — отмечают организаторы.

22 ноября в креативном пространстве "Авиатор" (Богатырский проспект, 8) состоится творческая встреча с автором и участниками творческой группы фотопроекта, а также специальный показ научно-популярного фильма "Горный парк "Рускеала": горизонты развития".

А в самой Рускеале недавно состоялось открытие музея деревянной скульптуры "Обитель ангелов".