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Новости. Культура
11:57, 04 Ноября 2019
фото: Лахденпохья - Навсегда! /ВК

В Карелии открылась выставка уникальных ангелов из дерева (ФОТО и ВИДЕО)

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В Рускеале состоялось открытие музея деревянной скульптуры "Обитель ангелов".

Об открытии музея сообщает паблик "Лахденпохья-Навсегда!". В сообществе опубликованы фото и видео деревянных скульптур.

"Видевшие это живьем, говорят, что у них не нашлось слов, чтобы описать увиденное", - утверждают авторы паблика.

Авторами "Обители ангелов" являются Александр Ивченко и Александр Алферов. В комментариях в соцсети один из авторов рассказал о своей работе в Карелии.

"В Лахденпохья мы в этом году провели около 4 месяцев, работая над скульптурами Обители Ангелов. Вы нас видели. Двое мужиков в опилках и камуфляже. Мы покупали сигареты в магазинах, улыбались продавщицам и прохожим. Мы стали почти местными. Наверное, каждый из вас причастен к тому, что у нас получилось. Потому что большинство композиций мы выдумали, скользя по январским и февральским тротуарам вашего города, общаясь с вами", - написал Александр Ивченко.

Ранее управление по туризму Карелии сообщало, что на территории горного парка "Рускеала" 2 ноября откроется музей деревянной скульптуры "Обитель ангелов".

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