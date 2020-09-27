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Француз удалил себе нос, чтобы стать похожим на пришельца

Новости. Общество
19:40, 28 Сентября 2020
фото: © instagram.com/the_black_alien_project
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Мужчина удали себе нос, обе ушные раковины, разрезал язык и забил себе... глаза, чтобы стать похожим на "черного пришельца".

Энтони Лоффредо был довольно симпатичным молодым человеком до того момента, пока к нему в голову не пришла идея превратить себя в инопланетянина. Несколько лет постоянных модернизаций тела — и вот на француза уже нельзя посмотреть, не перепугавшись до смерти, пишет "Лайф" со ссылкой на The Sun.


© Instagram / the_black_alien_project

32-летний Энтони с самого детства был заворожён модификациями тела, но долго не решался опробовать что-то подобное на себе. Когда парню было 24 года, он работал охранником. Ему так надоела его обычная жизнь, что он собрал вещи и уехал из Франции в Австралию. Тогда-то он и понял, что ждать больше некогда, и начал понемногу менять своё тело. За восемь лет он проделал огромную работу по превращению себя в реального инопланетянина.

Самым последним его изменением стало удаление носа. Чтобы сделать операцию, Энтони пришлось съездить в Испанию. Просто во Франции процедура, известная как "ринотомия", запрещена. И хоть выглядит это жутко, это не самая странная модификация, которую на себе опробовал мужчина. Также он удалил обе ушные раковины, разрезал язык и забил себе... глаза. Несмотря на то что он рисковал остаться совсем без зрения.

Также сложно не заметить множество подкожных имплантов на его лице, которые делают его ещё больше похожим на инопланетное существо. Сам Энтони нисколько не жалеет о своём преображении. Ведь для него это не просто внешний вид, но и возможность побыть кем-то другим, персонажем, которого он сам из себя сделал.

"Мне нравится пробовать на себе образ страшного персонажа. Часто я просто начинаю играть роль. Особенно ночью на тёмных улицах мой персонаж отрывается по полной. Так я исследую границу, где я, а где образ, который я создал", - сказал Энтони Лоффредо.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-09-28 20:07:54
жизни черных важны
Гость
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