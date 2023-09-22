Петроглифы в виде инопланетян появились в одном из поселков Карелии

В Нелгомозеро верят, что на берегу местного водоема высаживались инопланетяне.

В поселке Нелгомозеро Кондопожского района завершили благоустройство прибрежной территории для отдыха взрослых и детских игр детей.



«По существующей в поселке легенде именно на этом месте высаживались инопланетяне, поэтому подрядчик — кондопожское предприятие ООО „Гермес“ — проявил фантазию. На заборе нанесен декор в виде петроглифов-инопланетян, беседка для отдыха сделана в виде „тарелки НЛО“. Профиль качелей выполнен в форме буквы „Н“ — заглавной буквы названия поселка Нелгомозеро», — говорится в сообщении республиканского Миннаца.



По мнению жителей поселка, пример благоустройства научит людей бережно относиться к вещам, заботиться об окружающей среде.



Общая стоимость проекта составила 368,3 тысячи рублей, в том числе средства республики — 327,8 тысячи рублей.



