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Новости. Общество
19:40, 18 Марта 2019
фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Французский музыкант подал иск против Филиппа Киркорова за плагиат

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Французский музыкант Дидье Маруани подал в суд на 51-летнего певца Филиппа Киркорова.

Лидер группы Space считает,что они украли у него песню. Француз требует компенсацию – 272 миллиона рублей.

"За свою карьеру я написал более 500 песен, и каждая из них для меня это как мое дитя. Моя первейшая цель – вернуть отцовство, вернуть свое дитя, то есть свою песню. Меня оскорбили, опорочили мою честь, и я хочу смыть это пятно со своей репутации, защитить свою честь по отношению, в том числе к моей публике", – заявил Маруани.

Французский музыкант уже несколько лет пытается доказать, что песня Киркорова "Жестокая любовь" – плагиат его композиции Symphonic Space Dream.


ТАСС / Артем Геодакян

В 2016 году он попытался взыскать с певца 75 миллионов рублей с помощью адвоката Игоря Трунова,но не смог доказать факт плагиата, пишет Cosmopolitan.

Маруани и его адвокат Евгений Тарло подали новый иск. Они заявили,что артист и его компании "использовали часть песни – причем это основная часть песни,наиболее заметная, значительная". В распоряжении композитора есть заключения двух экспертиз, которые установили плагиат.

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