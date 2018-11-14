УФСБ предупредило об антитеррористическом учении в Петрозаводске и Муезерке

С 13 по 15 ноября на территории Петрозаводска и Муезерского района Карелии будет проводиться плановое антитеррористическое учение, сообщила пресс-служба УФСБ по республике.

Его целью является отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов госвласти.

Оперативный штаб в информирует жителей Петрозаводска и Муезерского района о возможных временных неудобствах, связанных с решением задач учения, и реализацией в ходе его проведения усиленных мер безопасности.