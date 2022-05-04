ФСБ усилит контроль на границе с Финляндией и Эстонией

Жителей приграничных населенных пунктов в Ленинградской области попросили брать с собой паспорт при выходе из дома.

У границы Ленинградской области усиливают контроль. Следить за режимом будут полицейские, пограничники и росгвардейцы. Жителям советуют выходить из дома только с документами, чтобы при проверке сразу подтвердить свою личность. Об этом пишет 47news со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

«Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь при себе документы, удостоверяющие личность во избежание возможных недоразумений, а также с пониманием отнестись к неудобствам, которые могут возникнуть в ходе осуществления режимных мероприятий», — говорится в сообщении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятия направлены на профилактику правонарушений в пограничной сфере.

Ленинградская область на юго-западе граничит с Эстонией, а на северо-западе — с Финляндией. Регион также соседствует с Карелией, Петербургом, Вологодской и Псковской областями.