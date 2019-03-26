ФСИН изучает возможность переработки мусора в колонии под Петрозаводском

ФСИН России предлагает организовать производства по переработке бытовых отходов в колониях-поселениях.

Об этом в понедельник сообщил директор ФСИН России Геннадий Корниенко, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"Положительная практика привлечения осужденных к этим работам имеется в управлениях ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республике Крым и городу Севастополь, Алтайскому, Приморскому краям, Кемеровской, Нижегородской, Омской областям", – отметил он

В частности, добавил он, ФСИН уже достигла предварительных договоренностей с региональными операторами в Адыгее, Республике Алтай, Брянской, Владимирской областях и некоторых других регионах по трудоустройству осужденных.

Также специалисты изучили возможности работы таких предприятий с участием осужденных в Карелии, Калмыкии, Ставропольском крае, Иркутской, Омской и Орловской областях, пишет ТАСС.