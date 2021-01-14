ФСИН намерена задержать Навального

Алексея Навального планируется задержать в России до решения суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока реальным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСИН по Москве.

Сейчас оппозиционер находится в Германии. Ранее он заявил, что планирует вернуться в Россию авиарейсом в ближайшее воскресенье, 17 января.

"УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - сказано в релизе.

По данным тюремного ведомства, фактическое место нахождения Навального с 24 сентября ФСИН неизвестно. 27 ноября в отношении него начаты "первоначальные розыскные мероприятия", а 29 декабря "осужденный Навальный объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию".

Задержать его планируется с учетом "фактов злостных нарушений [режима условного заключения]" и "руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан России".

По данным УФСИН, за последний год Навальный "систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности минимум шесть раз не явился на регистрацию".