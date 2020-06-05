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ФЦП развития Карелии не смогла остановить вымирание и отток населения региона

Новости. Экономика
16:37, 05 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Александр Колбасов
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С чем встречает республика свое столетие?

Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года считали главным юбилейным подарком федерального центра республики, а бывший губернатор Александр Худилайнен, при котором она была принята, даже назвал ее "историческим документом". Но в истории республики этот документ навряд ли оставит след: реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия.

Карелия по-прежнему не в состоянии прожить без финансовой помощи федерального центра, а ее государственный долг исчисляется миллиардами рублей (в начале 2015 года он составлял 19 миллиардов рублей, а к началу 2020 года уменьшился до 18,9 миллиарда). По данным Росстата, за время реализации ФЦП естественная убыль населения республики выросла с 3,1 человека 2015 году до 5,3 человека на 100 тысяч жителей в 2019-м. При этом миграционная убыль в Карелии почти не изменилась: в 2015 году она составляла 734 человека, а в 2019 – 708 человек.

Читайте подробнее в статье "Юбилей у "разбитого корыта".  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-05 18:36:11
Присоединить Олонецкую губернию к Ленинградской области. Не получился эксперимент с Карелией. Бывает. :) Нужна политическая воля. А флаг, гимн,конституция, Верховный суд Законодательное собрание и правительство с тысячной обслугой станут не нужны и проявят себя на другой полезной работе. Все беды растут отсюда.
User
2020-06-05 18:25:40
Отрицательное развитие - это "большое достижение, очень хорошее даже", по нынешним понятиям. Ждем раздачи наград "за заслуги".
новый
2020-06-05 18:04:48
Неудачники жаждут смуты, но её не будет.
Demari
2020-06-05 18:48:12
новый, рабы ждут баланды и славят Хозяина.
nae
2020-06-05 16:40:15
Интересно, как программа развития могла бы остановить вымирание и отток населения? Какими средствами и что было для этого сделано? По существу.
Гость
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