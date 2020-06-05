ФЦП развития Карелии не смогла остановить вымирание и отток населения региона

С чем встречает республика свое столетие?

Федеральную целевую программу развития Карелии до 2020 года считали главным юбилейным подарком федерального центра республики, а бывший губернатор Александр Худилайнен, при котором она была принята, даже назвал ее "историческим документом". Но в истории республики этот документ навряд ли оставит след: реализация программы не помогла остановить вымирание и отток населения приграничного региона и не вытащила его из бедности, в которой он пребывает последние десятилетия.

Карелия по-прежнему не в состоянии прожить без финансовой помощи федерального центра, а ее государственный долг исчисляется миллиардами рублей (в начале 2015 года он составлял 19 миллиардов рублей, а к началу 2020 года уменьшился до 18,9 миллиарда). По данным Росстата, за время реализации ФЦП естественная убыль населения республики выросла с 3,1 человека 2015 году до 5,3 человека на 100 тысяч жителей в 2019-м. При этом миграционная убыль в Карелии почти не изменилась: в 2015 году она составляла 734 человека, а в 2019 – 708 человек.

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