Фургон протаранил жилой дом в Карелии, двое пострадавших

Пьяный водитель «Газели» врезался в жилой дом в деревне Нигижма Пудожского района Карелии.

Об этом соообщили в ГИБДД.

Авария произошла 1 августа около восьми утра. Водитель автомобиля ГАЗ-2705 «ГАЗель» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и протаранил стену дома.

В результате ДТП пострадали два пассажира фургона — 19-летняя девушка и 29-летний мужчина.

В ходе оформления ДТП инспекторы ДПС выяснили, что 24-летний водитель, житель Пудожского района находился в нетрезвом состоянии. Ранее он уже был лишен водительских прав за пьяное вождение.