Фургон улетел в кювет на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на федеральной трассе Р-21 «Кола» в Кемском районе.

По сообщению МЧС в Карелии, в минувший четверг, 3 июня, в 19:17 пожарно-спасательное подразделение Кемского района (4 человека, 1 единица техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 886 км федеральной трассы «Кола» улетел в кювет водитель, управлявший фургоном.

В сводку ГИБДД Карелии данное происшествие не попало. Видимо, обошлось без жертв.

Фото с места ДТП разметили в своем паблике кемские спасатели.

Ранее в Карелии 19-летняя водитель без прав улетела на легковушке в кювет и перевернулась.